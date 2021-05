Licitações eletrônicas do BB movimentaram quase R$ 12 bilhões em 2008 Movimento do Licitações-e BB, em 2008, proporcionou aumento de 31,32% sobre 2007.

O sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil (Licitações-e BB) realizou 55 mil operações no ano passado, com movimentação de R$ 11,689 bilhões em compras e contratações, de acordo com números divulgados ontem (1º) pela assessoria de imprensa do banco.



O movimento do Licitações-e BB, em 2008, proporcionou aumento de 31,32% sobre 2007, em termos de volume financeiro, um pouco melhor que os 29,54% de evolução em 2007 sobre 2006. Desde que começou a funcionar, em 2002, o sistema movimentou R$ 32,948 bilhões até o fim de 2008, relativos a 211 mil licitações.



Criado em 2001 e efetivado em 2002, o sistema mereceu boa aceitação desde o início, porque possibilita a economia de até 40% sobre os preços estimados pelos usuários e consolida-se como importante instrumento para os administradores públicos reduzirem os custos. Mas o grande salto aconteceu mesmo em 2006, quando registrou expansão de 173,65% sobre o ano anterior.



O balanço de 2008 mostra que 2.235 entes públicos e privados estavam habilitados a usar o sistema, que contava então com 112,3 mil fornecedores em todo o país. Mas os números só crescem, e o BB estima que o total de fornecedores hoje chegue perto de 120 mil e que os compradores aumentaram para cerca de 2,4 mil; a maioria prefeituras e órgãos públicos dos três níveis de governo.



Além de oferecer o Licitações-e BB para todos os seus parceiros, de modo a permitir mais agilidade, transparência e modernização das compras e contratações eletrônicas, os pregões podem ser acompanhados por qualquer cidadão, sem necessidade de chave e senha de acesso ao portal eletrônico.