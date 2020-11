Campeonato Carioca: Botafogo goleia Cabofriense Faltou um ponto paara o "Bota" emparelhar com os líderes do Grupo B; no Grupo A, o Vasco venceu e divide a liderança com o Fluminense.

Completando a terceira rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca - o principal destaque foi a goleada do Botafogo sobre a Cabofriense na casa do adversário: 4 a zero, gols marcados por Victor Simões (2), Maicossuel e Renato.



O resultado ajudou, mas não foi suficiente para o "Bota" alcançar os líderes de seu grupo - precisamente, o "embolado" Grupo B, onde Flamengo (que empatou ontem, 14.03, com o Tigres) e Bangu (que venceu o Americano, 3 a 1) dividem o primeiro lugar com 7 pontos cada; o Botafogo tem agora 6 pontos, e divide as posições intermediárias com o Boavista e o Friburguense.



Outro destaque da rodada foi o Vasco, que venceu o Boavista pela contagem mínima (1 a zero, gol de Fernando) - e divide a liderança do Grupo A com o Fluminense (que venceu o Macaé, 3 a 1 - 2 gols de Fred e um de Thiago Neves para o Flu, e Wallace descontou para o Macaé).



Resultados da rodada



Ontem (14.03)

Flamengo 1 x 1 Tigres do Brasil

Duque de Caxias 0 x 1 Friburguense

Volta Redonda 0 x 1 Madureira



Hoje (15.03)

Boavista 0 x 1 Vasco da Gama

Fluminense 3 x 1 Macaé

Mesquita 0 x 1 Resende

Cabofriense 0 x 4 Botafogo

Americano 1 x 3 Bangu