Morte em Pipa: crime ainda sem solução

Fred Carvalho

O bombeiro, que tinha 59 anos e veio ao Brasil pela primeira vez, foi morto durante um assalto ao Porto do Mar Village Hotel. Até o momento não se sabe da identificação nem do paradeiro do assassino."Continuamos trabalhando. E muito. Para se ter uma ideia, de ontem para hoje (dias 26 e 27 de março), nossos policiais foram dormir às 3h em uma diligência. Só não podemos divulgar muita coisa para não atrapalhar as investigações. Mas esperamos em breve poder dar uma resposta à sociedade com a prisão do criminoso", falou o delegado-geral de Polícia Civil (Degepol), Elias Nobre de Almeida Neto.No dia do crime (1º de março), delegados do Setor de Inteligência da Polícia Civil foram até Pipa auxiliar nas primeiras investigações. Três delegados continuam no caso: Atanázio Gomes (que preside o inquérito), José Carlos Araújo e Sheila Almeida."Esses três delegados estão à frente do caso, mas a polícia toda trabalha para localizar e prender o autor do assassinato. Toda a estrutura da polícia está à disposição da equipe, tanto na parte de pessoal como na de apoio", disse Elias Nobre aoNesses 28 dias de investigação, algumas pessoas foram detidas sob suspeita, mas liberadas em seguida porque não foi comprovado o envolvimento delas no crime. A polícia também divulgou um retrato-falado do suspeito, mas isso até o momento não surtiu efeito.Após nove anos passando férias na Tailândia, Gert Bjorn veio ao Brasil para comemorar os 55 anos da mulher dele, Ann-Christin Olsson, completados após o assassinato dele.Na madrugada do dia 1º de março, em um assalto ao hotel, Ann-Christin Olsson reagiu ao assalto e o criminoso acabou atirando em Gert Björn. Ele morreu a caminho do hospital.O corpo do turista já foi levado para a Suécia, onde foi sepultado.Três dias após o crime a polícia divulgou o retrato-falado do homem que matou Gert Björn.O assassino tem pele morena escura, é magro, de estatura mediana (entre 1,65m e 1,70m), tem olhos e cabelos pretos e aparenta ter entre 25 e 30 anos.O retrato-falado foi confeccionado baseado no depoimento de um vigia do Porto do Sol Village Hotel.A polícia disponibiliza os telefones (84) 3246-3211 e 08000-84-2999 para quem tiver informações sobre o assassino.Devido a morte de Gert Björn, a secretária da embaixada da Suécia Marie Edstrom veio ao Rio Grande do Norte para acompanhar as investigações. Ela foi a Pipa ao lado da cúpula da polícia potiguar e foi informada das futuras melhorias na estrutura do policiamento do município de Tibau do Sul.Durante o encontro, que durou cerca de 40 minutos, o secretário estadual de Segurança Pública, Agripino Oliveira Neto, apresentou medidas gerais a serem tomadas na região.Ele apontou a necessidade de um reforço no efetivo da Polícia Militar e Civil, assim como modificações na estrutura física do local.O endereço da delegacia de Tibau, segundo a secretaria, também dificulta um trabalho de qualidade. A reclamação é referente à distância. Os policias argumentam que precisam de um espaço no centro da cidade.O delegado Atanásio Gomes mostrou as condições do inquérito policial a Marie Edstrom.A morte de Gert Björn Skytte Sandgren repercutiu na Suécia, país natal do bombeiro. No dia após o crime, a edição eletrônica do jornal Aftonbladet trazia textos sobre o crime e um infográfico detalhando o assassinato.O jornal publicou três matérias assinadas pelos jornalistas Erik Nises e Andreas Victorzon. Os textos falam do assassinato e de como era a vida de Gert Björn como bombeiro na Suécia.A reportagem do Aftonbladet ouviu o filho do turista sueco, Sebastian Sandgren.Ele declarou que a viagem seria uma lua-de-mel do pai com a madrasta. "Meu pai tinha acabado de começar a viver sua vida de verdade", disse.Gert Björn Skytte Sandgren trabalhou como bombeiro por 30 anos na cidade de Trelleborg e havia se aposentado recentemente.Nos últimos nove anos, Skytte e a companheira viajaram durante o inverno para a Tailândia.Este ano, resolveram mudar os ares e vieram num voo charter para Pipa, um "paraíso turístico brasileiro", como define o jornal. A viagem era em comemoração dos 55 anos da mulher de Skytte.Em outra reportagem, o Aftonbladet afirmou que os turistas suecos começaram a deixar o hotel onde estavam hospedados."Havia muito choro e gritos", relatou um dos hóspedes.O cônsul da Suécia no Rio Grande do Norte, Sérgio Lobo Jardim, disse no dia após o crime que a "morte do turista Gert Björn Skytte Sandgren mancha a imagem do Estado em toda a Europa".E ressaltou: "Será difícil voltar a convencer os nórdicos a irem para o Estado"."Lamento muito o que aconteceu com esse turista. Vínhamos fazendo um trabalho muito bom de divulgação desse destino, mas agora tudo foi acabado. A ida de nórdicos para o Rio Grande do Norte com certeza será prejudicada devido a esse assassinato", declarou o cônsul.Sérgio Lobo, que também é cônsul da Suécia na Paraíba e em Pernambuco, cobrou mais investimentos públicos em segurança."Nós fazemos um trabalho muito difícil de divulgação do destino e pecamos por um detalhe. A Pipa, no Rio Grande do Norte, e Porto de Galinhas, em Pernambuco, são exemplos claros disso. Falta investimento em segurança pública. Falta policiamento preventivo".O cônsul disse que no dia do assassinato entrou em contato com o delegado Ronaldo Gomes, do Setor de Inteligência da Polícia Civil potiguar, para ter detalhes do crime e saber de como estão as investigações."Ele me disse que a polícia está perto de prender os suspeitos. Tomara que realmente consiga para dar uma resposta aos demais turistas e para a família do Gert Björn", falou.Sérgio Lobo informou que Gert Björn chegou ao Rio Grande do Norte em um voo charter em 23 de fevereiro e seguiu direto do aeroporto Augusto Severo para o Porto do Sol Village Hotel, na Pipa.Todo o translado e o custeio de Gert Bjorn e da mulher dele, Ann-Christin Olsson, estavam inclusos no pacote turístico comprado por ele.A mesma operadora de turismo que trouxe o casal foi encarregada de fazer o translado do cadáver de volta pra Suécia.