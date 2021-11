Caso Maria Luiza: delegado ouve namorado da adolescente

Thyago Macedo Corpo de Maria Luiza foi encontrado na segunda-feira (27), em Lixão.

“Nós ouvimos várias pessoas, entre amigos, colegas de escola e o namorado. Por enquanto não podemos adiantar nada. Amanhã [quinta-feira] vamos ouvir outras pessoas”, destacou Maurílio Pinto.Segundo informações, Maria Luiza Fernandes saiu de casa no dia 21, por volta das 19h, para encontrar o namorado e ir até uma lan house, no Bom Pastor. Contudo, o adolescente informou a polícia que não chegou a se encontrar com a namorada.Antes de chegar à lan house, ela teria sido raptada. O corpo de Maria Luiza foi encontrado despido e com uma camisa amarrada ao pescoço, no fim da tarde da última segunda-feira (27), em um lixão do Jardim América, zona Oeste de Natal.A Decap entrou na investigação a pedido da própria família de Maria Luíza. Pela manhã, Maurílio informou que acredita em possível "vigança". "A forma como ela foi assassinada nos leva a suspeitar disso. Não foi um homicídio simples. Houve uma perversidade, uma crueldade muito grande", falou o delegado ao jornalista Fred Carvalho.