Vereadores apresentarão nova proposta para CEI dos Medicamentos

Elpídio Júnior

De acordo com o vereador do DEM, os parlamentares do município estavam aguardando apenas a apresentação do relatório para que a CEI fosse instalada. “Agora vão instalar”, garante o vereador. A opinião é compartilhada até pelo vereador Raniere Barbosa (PRB), bastante ligado à administração passada.Na opinião do parlamentar, é necessário que haja uma investigação isenta, sem caráter político. Com a apresentação do relatório e os indícios de houve falhas, Raniere é a favor da abertura da CEI. “Quero que se apure do jeito que for melhor, inclusive com uma CEI. Só não queria que o fato se tornasse uma disputa política”, declarou o parlamentar, que também argumenta que a sindicância pode ter sido parcial.O vereador Hermano Morais (PMDB), que também participa da comissão de Saúde da casa, disse que está preocupado com os dados apresentados e as irregularidades encontradas. Além da investigação na Casa, o vereador também acredita na investigação da Polícia Federal. “Inevitavelmente a Polícia Federal vai interferir no caso”, acredita.O requerimento que será apresentado por Ney Júnior precisa de sete assinaturas para ser apresentado e de 11 votos favoráveis para a instalação da CEI.