Combustíveis mais baratos estão nos postos das zonas Norte e Oeste Diferença nos preços do álcool combustível pode chegar a 17,5%, enquanto no da gasolina comum é de até R$ 0,21.

A pesquisa de março do Procon Municipal sobre os preços dos combustíveis nos postos de Natal revelou uma grande disparidade entre os valores praticados nas diversas regiões do município. De forma geral, os mais baixos são os cobrados nas regiões Oeste, Norte e em Nova Parnamirim.



O preço da gasolina pode variar em até 8,2%, dependendo de onde o motorista decida abastecer seu veículo. O do álcool aumenta em até 17,5%, variando de R$ 1,70 a R$ 1,99. Já o gás natural pode ser encontrado de R$ 1,59 a R$ 1,83, o que representa 15% de diferença.



Confira os locais onde são praticados os menores preços da cidade:



Gasolina

Preço mais comum: R$ 2,66

Menores preços

Posto Nova Natal - Lagoa Azul – R$ 2,550

M.M. Lagoa Azul - Nova Natal – R$ 2,550

Posto Felipe Camarão - Felipe Camarão – R$ 2,570

Posto Luana – Pajuçara – R$ 2,570

Posto Shell de Você – Alecrim – R$ 2,570

Posto Potengi I – Quintas – R$ 2,570

Posto Caraú – Quintas – R$ 2,570

Posto Frei Damião II – Quintas – R$ 2,570

Posto Campo Belo - B. Nordeste – R$ 2,570

Posto Campo Belo - Km.6 – R$ 2,570

Posto Godeirão – Redinha – R$ 2,570

Posto Águia Dourada - Potengi – R$ 2,570

Posto Cidade Praia – Potengi – R$ 2,570

Posto Redinha – Potengi – R$ 2,570



Álcool

Preço mais comum: R$ 1,87

Menores preços

Posto Nova Parnamirim - N.Parnamirim – R$ 1,700

Posto Nova Natal - Lagoa Azul – R$ 1,770

Posto Felipe Camarão - Felipe Camarão – R$ 1,770

Posto Luana - Pajuçara - R$ 1,770

M.M. Lagoa Azul - Nova Natal – R$ 1,770

Posto Shell de Você – Alecrim – R$ 1,770

Posto Potengi I – Quintas – R$ 1,770

Posto Caraú - Quintas - R$ 1,770

Posto Frei Damião II – Quintas – R$ 1,770

Posto Campo Belo - B. Nordeste – R$ 1,770

Posto Campo Belo - Km.6 - 1,770

Posto Godeirão – Redinha – R$ 1,770

Posto Águia Dourada – Potengi – R$ 1,770

Posto Cidade Praia - Potengi - R$ 1,770



Gás natural

Preço mais comum: R$ 1,79

Menores preços

Posto Cooptax II - Alto da Candelária – R$ 1,590

Posto Natal II – Quintas – R$ 1,650

Posto Passauto - Lagoa Nova – R$ 1,690

Posto Confiança – Quintas – R$ 1,700

Posto Felipe Camarão- Felipe Camarão – R$ 1,700

Posto N. Parnamirim - N.Parnamirim – R$ 1,700

Posto Santa Cruz I – Quintas – R$ 1,700