Ana Cláudia ganha prata na etapa eslovena da Copa do Mundo

A potiguar Ana Cláudia conquista prata na Copa do Mundo da Eslovênia

Data de nascimento – 28/03/1992

Local de nascimento - Natal (RN)

Residência - Curitiba (PR)

Peso e altura - 39,5 kg / 1,56 m

Participação em Pequim

8º lugar por equipes,

22ª no individual,

15ª no solo,

36ª nas barras assimétricas,

39ª no salto,

73ª na trave

Outra brasileira que competiu hoje, Etiene Franco ficou em quinto na final do solo, com 13.350 pontos. Em primeiro na modalidade ficou de novo a russa Goryunova (14.000).Na categoria masculina, Diego Hypólito, com 14.875 pontos, não conseguiu mais que a sétima posição na final do salto, vencida pelo cazaque Stanislav Valiyev (16.000).Nas paralelas e na barra fixa, os vencedores foram o esloveno Mitja Petkovsek e o holandês Epke Zonderland, respectivamente.Ana Cláudia mudou-se para Curitiba aos oito anos. Levou consigo a família, mas era dentro do centro de treinamento da seleção que passava a maior parte do dia. Inicialmente, recebia atenção dos técnicos Oleg Ostapenko e Irina Ilyiaschenko esporadicamente. Mas, em 2005, assumiu lugar cativo como coadjuvante da equipe e não saiu mais do time principal.Admiradora de Catalina Ponor, Ana Claudia tem nos movimentos graciosos e elegantes seu ponto forte para impressionar jurados.