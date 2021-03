LBV entrega kits escolares a 100 alunos da rede pública A solenidade aconteceu no Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves.

A Legião da Boa Vontade (LBV) realizou na tarde desta quinta-feira (26), a entrega dos kits escolares arrecadados através da campanha LBV: Criança Nota 10 – Sem educação não há futuro. O evento foi sediado no Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves, na Cidade da Esperança.



100 crianças receberam bolsa, cadernos, lápis, caneta, régua e papel sulfite, além do fardamento escolar. O material será utilizado pelas crianças para participar das oficinas promovidas pela instituição.



No evento, os alunos fizeram apresentações de dança e de canto acompanhados pelas professoras e assistentes sociais. Rochelle Kalline, uma das assistentes da instituição explicou que a entrega dos kits “é uma forma de assistir às crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social, estudantes da rede municipal pública de ensino e com faixa etária entre 6 e 12 anos”.



Estiveram presentes na solenidade o chefe do gabinete da Secretaria de Estado da Tributação (SET), Américo Nobre, o chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Lúcio Brandão, a secretária adjunta da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (Semtas), Emanuella Cardoso e o vereador Hermano Morais.