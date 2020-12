Uern divulga lista dos aprovados no PSV 2009

Segundo o coordenador da Comissão Permanente de Vestibular (Comperve) da Uern, Waldomiro Morais, foram 2.200 aprovados, em 31 cursos e 70 habilitações.Os aprovados, segundo ainda ele, devem comparecer nas universidades dos referidos cursos, nos dias 30 e 31 de março, no horário de funcionamento dos cursos.“E no dia 3 de abril, a Uern estará publicando edital para a segunda chamada”, diz. O coordenador da Comperve informa que quem não comparecer nos dias programados para a matrícula perderá a vaga.As provas do processo seletivo vocacionado 2009 foram realizadas nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Campus Central, em Mossoró e nos campus de Assu, Patu, Pau dos Ferros, Natal e Caicó.