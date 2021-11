II Torneio Guarachuelo de Futsal será realizado no Ginásio Dom Bosco

1- Circular X Dromen Sport Club

2- Sport X K9

3- Força e Ação X Os Inacreditáveis

4- Cqc X Chelsea

5- Ponte da Vida X Stabilol

6- União X S.A.C

7- Furacão X Parma

8- Azulão X Refeitório

Obs:O Azulão o ano passado foi o campeão.

Será realizado nesta sexta-feira. Feriado do Dia do Trabalhador, no ginásio Dom Bosco, em Gramoré, o II Torneio Guarachuelo de Futsal, que contará esse ano com a participação de 16 equipes. O evento se inicia às 8h e será disputado em fases eliminatórias – oitavas, quartas, semifinais e finais.A organização do evento está ofertando à equipe campeã as segintes premiações: ao campeão do torneio R$ 500 e mais troféu e medalhas.Ao vice-campeão do torneio R$ 200,00 e medalhas. O artilheiro do torneio vai levar R$ 25,00 e mais um troféu, mesma premiação para o melhor goleiro. Será oferecido também um prêmio para o atleta revelação, patrocinado pela Kalsi Bem.Os três árbitros já estão escalados pela Federação Norte-rio-grandense de Futsal (FNFS). A Polícia Militar já disponibilizou a segurança.O Torneio Guarachuelo deFutsal tem por finalidade exaltar a prática dofutsal desenvolvendo o intercâmbio esportivo entre as equipes de vários setores da empresa, como uma forma de diversão e a formação de novos valores no panorama esportivo do Futsal. Nossos agradecimentos á Comissão Organizadora formada por Diogo Luiz e Cristiano da Silva.