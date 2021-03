Copa do Brasil: jogo do ABC muda de data A partida de "volta" da segunda fase passou de 15 para 16 de abril a pedido da emissora de TV responsável pela transmissão nacional

O jogo entre Atlético-PR e ABC, válido pela partida de "volta" da segunda fase pela Copa do Brasil, foi antecipado. Originalmente marcado para o dia 15 de abril (quarta), passou para o dia 16 (quinta), mantidos o horário (19h30) e o local (Arena da Baixada, em Curitiba).



A CBF, responsável pela Copa do Brasil, para tanto, atendeu pedido da emissora de TV que faz as transmissões do evento.