Ana Luiza luta por uma vaga no Parapanamericano de Judô

Rogério Torquato Ana Luiza, bronze no Parapan do Rio há dois anos, quer fazer bonito no Grand Prix.

Para fazer bonito em terras fluminenses, Ana não tem medido esforços - em especial nos últimos dias, quando os treinos foram intensificados, tornado a vida mais corrida do que tem sido nos últimos tempos: residente em Nova Parnamirim (Parnamirim), trabalha em São José de Mipibu e estuda Pedagogia em Natal.Certo é que se trata de uma disputa para quem "entende do riscado" - basta dizer que em uma categoria diferente da de Ana em termos funcionais, por exemplo, está nada menos que Karla Cardoso, ouro no Parapan do Rio de Janeiro (2007), prata nas Paraolimpíadas de Atenas (2004) e Pequim (2008), só para mencionar um nome.Mas, quem é Ana Luiza? Carioca de berço, nasceu prematura pouco antes do Natal de 1975 - e, desde então, luta contra um descolamento de retina (neste caso, denominado de "retinopatia da prematuridade"). A deficiência visual severa - ela hoje tem cerca de 8% da visão de uma pessoa normal, e está funcionalmente classificada como "B2" - não a impediu de se formar em Educação Física. Achou pouco: na terra natal, tinha como esporte a ginástica olímpica, mas participou muito do atletismo; um dia, em 2005, conheceu o judô - que havia experimentado quando bem menina e até então achava que era uma modalidade exclusiva dos homens...Veio a Natal em 2007, em busca de novos horizontes profissionais; pouco depois de estrear defendendo a Sadef-RN em uma seletiva para o Mundial de Desportos para Cegos e para os Jogos Parapanamericanos do Rio de Janeiro, o "Parapan", viu-se justamente com uma medalha de bronze do Parapan no peito - uma de suas maiores vitórias, dando-lhe razão para sonhar com a participação em uma Paraolimpíada.Os êxitos têm sido acompanhados de perto não somente pela família - de longa data - mas também pelos seus "olhos" há dois anos: o labrador Cauã, quase certamente o mais famoso cão-guia da Grande Natal.