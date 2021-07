Liberado, Ciel terá que se apresentar em juizado especial O atacante do América preencheu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato, agressão e perturbação do sossego e foi liberado pela polícia.

O atacante americano Ciel vai ter que se apresentar em um juizado especial pelo fato de ter agredido uma prostituta, ter desacato policiais e ter perturbado o sossego na noite desta segunda-feira (13) na orla de Ponta Negra. Jociel Ferreira da Silva, de 27 anos, preencheu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado poucas horas depois de ter dado entrado na delegacia de plantão da zona Sul.



Segundo agentes da plantão, Ciel estava bebendo em um quiosque da avenida Erivan França, orla da praia, e se envolveu em uma confusão com uma prostituta. Ele teria até agredido fisicamente a prostituta com um chute.



A polícia foi acionada e Ciel, que aparentava estar embriagado, desacatou os policiais. Levado para a delegacia de plantão, o atacante teve que preencher o TCO.



“Ele ainda ficou algumas horas aqui conosco para pelo menos o efeito do álcool passar um pouco. Em seguida, acompanhado por um advogado do América, ele foi liberado”, contou um agente da plantão. Ele não soube informar o nome desse advogado do clube.



Liberado, Ciel terá que se apresentar em um juizado especial para dar explicação do ocorrido. O agente não soube informar a data dessa audiência.



Ciel já passou por Santa Cruz, Ceará e esteve recentemente no Fluminense do Rio de Janeiro. Ele chegou a Natal no dia 23 de março passado, com contrato para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro.



TCO

Instituído pela lei 9.099, de 26 de setembro de 1995 – que criou os juizados especiais cíveis e criminais – o termo circunstanciado veio substituir o inquérito policial na apuração dos delitos de menor poder ofensivo: as contravenções penais ou os crimes aos quais estão atribuídas penas não superiores a um ano, como a lesão corporal, a ameaça, os maus-tratos e a violação de domicílio.



A lei 10.259, em vigor a partir de janeiro de 2002, amplia o alcance da 9.099, considerando infrações de menor poder ofensivo “os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos”. Com isso, passam a ser objeto de termo circunstanciado também o porte de arma, a calúnia, o incêndio culposo e o curandeirismo, entre outros.



O artigo 62 da 9.099 estabelece: “O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade”.



A autoridade policial que lavrar o TC procurará, sempre que possível, encaminhar o autor do fato imediatamente ao juizado. Na impossibilidade, o autor deverá assumir compromisso de lá comparecer e, com isso, estará livre de prisão em flagrante ou de pagamento de fiança. Na audiência, orientada pelo juiz ou por conciliadores, será tentado acordo de composição de danos com a vítima. Se houver acordo, posteriormente descumprido, o termo circunstanciado será transformado em inquérito.



Não havendo acordo, o TC vai ao Ministério Público do juizado especial e ainda restará ao autor transacionar com o promotor. Essa transação é rápida e simplifica o procedimento, mas não permite que o réu exerça o direito de provar sua inocência em relação à acusação. Se o réu insistir no direito do contraditório e não aceitar transacionar, será denunciado e, se for provada sua culpa, será condenado a uma pena de multa ou restritiva de direitos (v. Execuções Penais). Dessa condenação, cabe recurso ao próprio juizado especial.



No caso de reincidência, o autor passa direto pela fase de conciliação e o TC segue imediatamente às mãos do promotor, para denúncia; se houver reiteração – nova reincidência ou reincidência sistemática – o promotor pode mandar o termo circunstanciado de volta à delegacia, para que ele seja transformado em inquérito.