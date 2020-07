Buracos tiram o sossego de moradores do Tirol

Isabela Santos Pneus estourados são o problema mais recorrente

Moradores e comerciantes tentam amenizar a situação colocando pedras e entulhos.

Pneus estourados são o problema mais recorrente. Tiago Fonseca trabalha em uma pizzaria da região e presenciou vários acidentes."Ontem ajudei uma senhora que teve de trocar o pneu estourado por causa do buraco", disse ao citar outros casos.Segundo Fonseca, um representante da Semov já esteve no lugar, mas "ficou só olhando". Só ouviu sua voz quando falou com outro funcionário que o acompanhava. "Ele falou alguma coisa como ‘A gente não tem culpa' e ‘a prefeitura não libera a verba'", reclamou.