Adalberto Pessoa admite deixar a secretaria de Infraestrutura

“Sempre trabalhei em conjunto com a governadora e meu cargo está à disposição dela. Tivemos uma conversa rápida hoje (1º) pela manhã e ela me disse que iria precisar fazer mudanças. Mas não tem nada definitivo, acredito que até sexta-feira (3) ela defina quais alterações serão feitas”, informou Adalberto Pessoa aoSegundo o secretário estadual de Infraestrutura não foram discutidas a possibilidade do gestor ocupar outro cargo no Governo, nem quem deve ficar no lugar dele, caso realmente deixe a pasta.“Sou uma indicação da governadora e sairei quando ela achar necessário. Não vejo problema algum. No final da tarde, terei um novo encontro com a governadora e vou esperar que ela me comunique algo”, ressaltou o secretário.Segundo o secretário de Comunicação, Rubens Lemos, a governadora deve anunciar na próxima sexta-feira (3) as mudanças na administração estadual. “Ela quem vai dizer quem sairá. Quem sairá só a governadora pode adiantar”, disse o secretário.