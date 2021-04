Onde está Revorêdo?

Fotos: Elpídio Júnior

O debate foi sobre a prestação de contas da Funcarte no Carnaval 2009 e os componentes da mesa lamentaram diversas vezes a ausência.O vereador Raniere Barbosa (PRB) acusou Revorêdo de omisso e negligente por não ter aparecido na Câmara e disse que sua presença poderia lhe render uma “grande gestão”.“O debate aqui não é apenas para fiscalizar, mas também fomentar os canais de cultura em Natal”, esclareceu. “O presidente se omite a ser transparente”, disse.A vereadora Sargento Regina (PDT) concordou com Raniere e disse que “quem passa a mão no dinheiro público tem que ir para a cadeia”, se referindo ao Carnaval promovido pela prefeitura do Natal, destacando a necessidade de esclarecer os gastos da festa.A reportagem tentou contato com Revorêdo esta manhã, sem sucesso. No começo da tarde, ele prestou esclarecimentos ao blog Bazar A empresa Alda Ferreira de Lima – ME, a "bodega" destacada pelo blogno portal, é a responsável pela polêmica gerada em torno do Carnaval 2009.A empresa foi contratada sem licitação para agenciar os artistas do Carnaval e, segundo a Junta Comercial ,além de agenciar mão-de-obra, está apta a comercializar mercadorias que vão de produtos de limpeza a roupas, artigos esportivos e de colchoaria e suprimentos de informática.No papel, a Alda Ferreira ainda realiza locação de automóveis e oferece serviços de cartografia e geodésia.