América terá algumas estreias contra o Guarani na segunda rodada

Vlademir Alexandre Técnico Guilherme Macuglia (d) ainda não confirmou time titular

O coletivo, dividido em dois tempos, deu oportunidade para que o técnico Guilherme Macuglia testasse duas formações e variações de esquema tático dentro do treinamento. Por isso, mesmo que esteja evidente o time que começa jogando ainda não houve a confirmação oficial.As principais alterações se deram na defesa e meio-campo. Marcelo Ramos ocupou a vaga de Edson Costa; o ala Thoni entra no lugar de Breno, enquanto Everton Cesar e Jackson completaram o setor de meio-campo ao lado de Ricardo Oliveira e Guaru. O ataque permaneceu inalterado, formado pela dupla Sandro Hiroshi e Lúcio Curió.Embora tenha sido bastante movimentado, o coletivo terminou empatado em 0x0, mas serviu principalmente para dar entrosamento a equipe. Nesta sexta-feira (15) haverá uma última atividade tática e à tarde a delegação viaja para Campinas-SP."Estamos otimistas com o resultado dos treinos da semana. O índice de passe errado diminuiu e a tendência é melhorar no decorrer das partidas. O trabalho evoluiu bem com a chegada dos novos jogadores", disse Guilherme Macuglia.Os jogadores Jackson, Allisson, Everton, Marcelo Ramos e Thoni foram regularizados e estão à disposição do treinador, segundo confirmação do supervisor Gilmar dos Santos.Após as atividades de ontem, foi publicada a a lista dos atletas relacionados para a partida deste sábado, são eles:Weverton, Rodolpho, Edson Rocha, Luis Henrique, Marcelo Ramos, Plínio, Everton, Thoni, Sandro Hiroshi, Lúcio, Jackson, Alexandre Messiano, Ricardo Oliveira, Xavier, Fábio Neves, Allisson, Guaru, e LetoO time provável para iniciar a partida vai ter Weverton, Thoni, Maurício Ramos, Plínio e Xavier; Jackson, Ricardo Oliveira, Everton César, e Guaru; Sandro Hiroshi e Lúcio Curió.