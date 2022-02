Polícia impede fuga no 11º DP, em Cidade Satélite Presos conseguiram quebrar teto do banheiro, mas foram impedidos de fugir por policiais que descobriram o plano dos detentos.

Mais uma fuga de delegacia foi abortada. Dessa vez, a tentativa foi no 11ª Distrito Policial, em Cidade Satélite, zona Sul de Natal, no começo da noite desta segunda-feira (11).



Segundo informações da polícia, os detentos arrombaram o teto do banheiro. Contudo os agentes perceberam a movimentação dos presos e conseguiram impedir que eles fugissem.



Dezesseis presos estavam na cela onde ocorreu a tentativa de fuga e a delegacia tem atualmente 27 presos sob custódia.