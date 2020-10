Daniel Júnior comandou o terceiro trabalho no ABC Apesar do cansaço normal do início de temporada, Daniel considerou o treino satisfatório.



O técnico Daniel Júnior já iniciou os treinamentos com bola com o grupo do ABC/UnP/Art&C. Na manhã desta quinta-feira (12), no ginásio do Sagrada Família, Daniel comandou o terceiro trabalho técnico/tático desde a sua apresentação.



Apesar do cansaço normal do início de temporada, Daniel considerou o treino satisfatório. Contundido no tornozelo, o ala Dedé não participou dos trabalhos.



´´É o terceiro treinamento com bola e o segundo de marcação que realizamos nesta semana. O grupo já apresenta algum cansaço, mas isso é absolutamente normal e para início de temporada o rendimento do grupo está muito bom no geral´´, avaliou Daniel Júnior.



A preparação da equipe alvinegra para a estréia no Circuito do Nordeste, no dia 23, em Natal, prossegue com trabalho físico hoje à tarde na Praia do Meio.



A programação da sexta-feira (13) começa com um treino técnico/tático no ginásio do Sagrada Família, às 8h. No horário da tarde, às 16h, tem academia na Boa Forma. No sábado haverá o último treino da semana, às 8h, no Sagrada Família, reiniciando os trabalhos na segunda-feira.