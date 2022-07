Natal sedia Circuito da Etapa Norte-Nordeste de Hipismo

Divulgação/COB Competição de hispismo será realizada em Natal

A disputa da III etapa do Circuito Norte-Nordeste é válida para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Hipismo.A competição é composta de 8 etapas - a I etapa ocorreu no Recife em março e a II ocorreu em João pessoa, no mês de abril - que serão realizadas ao longo do ano de 2009.Na atual colocação da etapa atletas potiguares ocupam posições de destaque, Pedro Henrique Alves na Escola Preliminar; Ana Luisa Sousa e Samir Lucas na Escola Intermediária; Marcelo Medeiros na Escola Principal e Caroline Saldanha na Série Jovem Cavaleiro A, altura 1,10m.O Concurso de Saltos Nacionais é organizado pela Federação Norte-rio-grandense de Hipismo(FNH) e supervisionado pela Confederação Brasileira de Hipismo.O evento terá a participação de cerca de 200 conjuntos de toda região Nordeste. O Rio Grande do Norte contará com a participação de 60 conjuntos, sendo 45 deles compostos por atletas do Centro Hípico do Jiqui.A data é o momento máximo do hipismo estadual, e a união de todos é fundamental para o brilhantismo da festa. A apresentação da competição será aberta ao público.