MPF/RN pede elevação da pena dada a condenado por tráfico internacional O comerciante David Deodato da Silva foi preso em 2008 ao tentar embarcar para Lisboa levando 1,010 kg de cocaína escondidos dentro de uma prancha de surf.

O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte (MPF/RN) encaminhou ontem, 6 de maio, à Justiça Federal recurso visando reformar sentença condenatória da 2ª Vara Criminal, proferida no processo nº 2008.84.00.002115-6. O objetivo é aumentar a pena imposta ao comerciante David Deodato da Silva, condenado por tráfico ilícito de drogas. O MPF/RN pede ainda o cumprimento da pena, inicialmente, em regime fechado.



Apesar de a decisão do juiz federal ter sido pela manutenção da prisão, por entender presentes os fundamentos da garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, o réu foi condenado a apenas quatro anos e oito meses de reclusão, e com o cumprimento em regime inicial semi-aberto.



Para a procuradora da República Cibele Benevides, que assina o recurso, um dos fatores que enseja a elevação da pena é a conseqüência que o tráfico de drogas traz para as famílias que dele são vítimas. A procuradora afirma que "as várias reportagens e pesquisas sociológicas existentes a respeito do dano familiar sofrido por quem tem um ente viciado em drogas, por mais detalhadas que sejam, não conseguem retratar a devastadora dor que os pais e demais parentes sentem quando têm alguém seu vítima do uso de drogas causado pelo tráfico".



Outro fator que o recurso aponta para o aumento da pena imposta é a elevada quantidade e o alto grau de nocividade da droga apreendida. Além disso, a procuradora argumenta que a conduta social do agente é considerada inadequada, tendo o agente inclusive afirmado em interrogatório ser usuário de drogas, demonstrando a conivência com a clandestinidade da atividade.



O MPF/RN requer também que se reconheça a obrigatoriedade do cumprimento da pena em regime inicial fechado, tendo em vista a gravidade e as conseqüências do crime de tráfico ilícito de entorpencentes. A conduta é equiparada, na Constituição, aos crimes hediondos e a Lei nº 11.467/2007 (Lei dos Crimes Hediondos) estipulou o regime inicial fechado para tais casos.



O recurso será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5ª). Para o crime de tráfico internacional de entorpecentes sem autorização, a Lei nº 11.343/96 (Lei das Drogas) prevê a pena de reclusão de cinco a quinze anos, podendo ser aumentada em um sexto se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito.