Ney Matogrosso faz show em Natal

Fotos: Ary Brandi/ Divulgação Ney virou Matogrosso em 1973

Os ingressos são vendidos na La Femme Lingerie, do Midway.No repertório, estão nomes como Chico Buarque, Cazuza, Frejat, Caetano Veloso, Arnaldo Antunes e Marcelo Camelo."Inclassificáveis" tem uma roupagem pop sob a direção musical do ex-integrante do grupo Secos e Molhados, Emílio Carrera. Além disso, o espetáculo conta com figurino de Ocimar Versolato e cenário de Milton Cunha.No palco, Ney Matogrosso é acompanhado pelos músicos Carlinhos Noronha, no baixo;Júnior Meirelles, com a guitarra e o violão; Sérgio Machado, na bateria; Emilio Carrera, no piano e teclado, DJ Tubarão, na percussão e pick up e o percussionista Felipe Roseno.Ney de Souza Pereira, o Ney Matogrosso, morou no Recife, Salvador, Rio de Janeiro e em Campo Grande. Aos 17 anos de idade, deixou a casa de sua família, decidido a ingressar na Aeronáutica.Trabalhou no laboratório de anatomia patológica do Hospital de Base de Brasília. Para mais tarde, fazer recreação com crianças ao mesmo tempo em que participava de um quarteto vocal.Em 1966 viajou para o Rio de Janeiro, decidido a ser ator. Para se manter, trabalhou com confecção e venda de peças de artesanato em couro. Adepto da filosofia hippie, viveu, nesse período, entre o Rio, São Paulo e Brasília, até conhecer João Ricardo, que procurava um cantor de voz aguda para formar um conjunto musical.Em 1971, mudou-se para São Paulo e passou a integrar, juntamente com João Ricardo e Gerson Conrad, o Secos e Molhados.Adotando o nome artístico de Ney Matogrosso, ensaiou durante um ano com o grupo, com o qual estreou profissionalmente em 1973.Realizou diversos shows e gravou dois LPs com muito sucesso. Com a dissolução dos Secos e Molhados, no ano seguinte, iniciou carreira solo.Gravou seu primeiro LP como artista solista em 1975, Ney Matogrosso, com destaque para a canção América do Sul, de Paulo Machado.Chegou a trabalhar em Milão com Astor Piazzolla, com quem gravou um compacto duplo.Ney Matogrosso já gravou 34 álbuns em seus 36 anos de carreira.Sexta-feira (8), a patir das 22hNo Boulevard RecepçõesVendas: La Femme Lingerie Midway MallTelefone: 3646 3292Preço: R$320 (mesa)