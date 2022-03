Secretário João Ananias afirma que o América vai jogar no Machadão

David Freire Joquinha, secretário da SEL, agiliza a liberação do Machadão

Segundo o secretário, o Corpo de Bombeiros está fazendo exigências hoje que, à época da construção do estádio não constavam em projetos originais, isso até o ano de 1974, e que agora estão sendo solicitados.Mesmo assim, segundo Joquinha, ele já criou uma equipe de engenheiros para elaboração das adequações necessárias.Com relação aos jogos do América na Série B, o secretário não mostra qualquer preocupação, acreditando piamente que tudo será resolvido em tempo hábil.“Elaboraremos os projetos, enviaremos ao Corpo de Bombeiros e faremos o que for preciso para resolver todos os problemas. Já cuidamos de coisas mais sérias antes, por isso não me preocupo e só estou focado em resolver”, disse.José VanildoQuem também agiu com rapidez ao receber o ofício da SEL sobre a interdição do Machadão foi o presidente da FNF, José Vanildo da Silva.O mandatário da entidade tentou entrar em contato com o diretor técnico, Virgílio Elísio, na tentativa de “segurar” qualquer determinação apressada da CBF determinando novo local para o mando do América.Vanildo esclareceu as dificuldades e afirmou que a prefeita se comprometia a resolver o problema o mais rapidamente possível.TACPara que o Machadão esteja liberado para o jogo entre América e Paraná, previsto para 22 de maio, é necessário que a SEL apresente os laudos com o Ajuste de Conduta.Em seguida, o estádio será submetido a uma nova inspeção dos Bombeiros. Por fim, a documentação é enviada ao Ministério Público.“A Secretaria sabe das pendências e o Corpo de Bombeiros não vai abrir mão disso”, afirmou.