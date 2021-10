Isabela Santos

De acordo com o meteorologista Uelinton Pinheiro se houver estiagem, será durante a tarde. “Pelo que as imagens vêm apresentando, à noite e na madrugada as chuvas devem voltar”, informa.A mínima é de 24º C e a máxima 29º, podendo ser conferida às 14h de hoje.A umidade relativa do ar é de 98% até as próximas 48h, em Natal.