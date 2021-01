Deputado sugere inclusão de Nova Cruz na Região Metropolitana de Natal

Assessoria Arlindo Dantas quer incluir Nova Cruz na Região Metropolitana de Natal.

“Assim como Monte Alegre e São José de Mipibu, Nova Cruz fica muito próximo a Natal, então por que deixá-la de fora?”, questionou o parlamentar que trabalha o apoio dos colegas para que sua proposta seja aprovada. Mas de acordo com as explicações do vereador George Câmara do PC do B, que ainda no seu mandato passado foi presidente do Parlamento Comum da Região Metropolitana de Natal, essas áreas tanto trazem vantagens como desvantagens aos municípios que as integram.“As pessoas vieram para essa região porque não tinham oportunidades nesses últimos 50 anos. Inverte o perfil cidade – campo no Brasil . O país que era essencialmente rural passa a ser fundamentalmente urbano com 84% da população morando nas cidades. Então essa inversão se dá pela falta de políticas para manter as pessoas no campo. Aí diante disso você tem as maiores oportunidades aqui na região metropolitana de Natal, e ao mesmo tempo os maiores problemas”.De acordo com George uma das conseqüências é o aumento do desemprego. “Se pegarmos pela ONU, o pobre é quem ganha até 60 dólares por mês, e o miserável é quem ganha a metade disso. Então você pega os miseráveis de Natal , dá 86 mil pessoas. Se você segregasse esse total numa cidade seria a 4° maior cidade do Rio Grande do Norte”, explica.O tráfego de carros também aumentou consideravelmente. “Enquanto você tinha há 15 anos 43 mil carros em Natal, hoje você 207 mil veículos registrados na cidade”, contabiliza o vereador. A crise da mobilidade urbana é um problema comum em todas as regiões metropolitanas do país.“Isso se reflete no saneamento, na habitação, na mobilidade urbana, tanto é que o Governo Lula enxergando isso, criou o Ministério das Cidades, e o Governo Wilma se integrou nesse processo com a conferência das cidades. E nós queremos contribuir com a gestão metropolitana, sem que isso signifique perder poder. São questões que precisam ser solucionadas e ao contrário do que muitos pensam que o prefeito vai perder poder, pelo contrário, é delegar poder para fortalecer o exercício desse poder”.A Região Metropolitana de Natal é uma área que engloba nove municípios: a própria capital, Ceará-Mirim, Extremos, Macaíba, Monte Alegre. Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu. Ela foi criada pela Lei complementar 152, de 16 de janeiro de 2007. Hoje abriga 42% da população do Estado.