Fortaleza 1 x 1 Ceará: Leão é campeão e mantém hegemonia

O Fortaleza manteve a hegemonia e conquistou mais um Campeonato Cearense. Na tarde deste domingo, o Tricolor empatou com o Ceará, por 1 a 1, no Estádio do Castelão, e se sagrou campeão estadual.



O Ceará saiu na frente logo aos dez minutos, com o lateral-direito Arlindo Maracanã, de cabeça. Mas na segunda etapa, o Fortaleza voltou melhor e empurrado pela torcida chegou ao empate com Marcelo Nicácio, também de cabeça, aos oito minutos.



Após vencer a primeira partida por 2 a 1, fora de casa, o Fortaleza jogava por um empate e um gol de vantagem para o Vovô levaria a partida para os pênaltis. Neste ano, o Ceará conquistou o primeiro turno depois de vencer o Ferroviário na decisão.



Por outro lado, o Tricolor chegou à decisão com a conquista do segundo turno, quando passou fácil na finalíssima diante do Guarani de Sobral.



Histórico

O equilíbrio do Clássico-Rei é tanto, que foi esta decisão que desempatou as duas equipes em número de vitórias. Esta foi a 27ª final entre Fortaleza e Ceará e a vitória de número 14 do Tricolor.Na história, o Ceará continua na frente do rival no número de títulos, são 39 contra 38. Mas nos últimos anos, o Fortaleza vem se dando melhor.



De 2000 para cá, foram oito títulos contra apenas dois do rival. Desde 2006 que as equipes não se enfrentavam na final, mas naquele ano quem se deu melhor foi o Vovô.A hegemonia das duas equipes é tão grande, que desde 1995 uma outra equipe não levanta a taça. O último foi o Ferroviário, após vencer o Icasa.



Confira as finais:



Domingo (26/04)

Ceará 1 x 2 Fortaleza



Domingo16 horas

Fortaleza 1 x 1 Ceará



