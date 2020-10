Lula pedirá a Barack Obama diálogo e compreensão com a Venezuela, diz Amorim Lula e Obama se encontrarão no próximo sábado (14), em Washington.

Atendendo a solicitação do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedirá ao novo governo norte-americano diálogo e compreensão com os venezuelanos.



De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, Lula também fará um apelo para que os Estados Unidos evitem ficar remoendo problemas do passado. Lula e o presidente Barack Obama se encontrarão no próximo sábado (14), em Washington.



“É preciso respeitar a democracia naquele país e creio que o presidente Obama estará aberto a isso”, afirmou.



Na avaliação de Amorim, a reação do governo norte-americano ao referendo que aprovou a reeleição ilimitada na Venezuela foi “bastante equilibrada” e indica um novo patamar para as relações entre os dois países.



Logo após a consulta popular, realizada no mês passado, os Estados Unidos reconheceram que o referendo ocorreu “dentro dos princípios democráticos”.