Ex-médico condenado em Goiás prefere não falar com imprensa Denísio Marcelo Caron já regressou a Natal, mas não quis dar entrevista ao Nominuto.com. Ele foi condenado por morte de paciente durante uma cirurgia.

O ex-médico condenado pela Justiça de Goiás pela morte de uma paciente durante uma cirurgia plástica já regressou a Natal.



Denísio Marcelo Caron, de 47 anos, foi condenado dia 14 passado a oito anos de prisão em regime semiaberto pela morte da advogada Janet Virgínia Novais Falleiro de Figueiredo, em janeiro de 2001. Caron disse preferir não falar com a imprensa por enquanto.



“No momento prefiro não dar entrevistas sobre a condenação. Isso foi acordado com meus advogados, até mesmo porque já recorremos da sentença que me foi dada pela Justiça de Goiás. Em um momento oportuno posso até falar, apresentar minhas defesas, mas ainda não é a hora”, falou o ex-médico ao Nominuto.com na manhã desta segunda-feira (27).



Paulista de São José do Rio Preto, Denísio Caron reside há alguns anos em Natal. Ele é divorciado, pai de três filhos e mora na capital potiguar com a segunda mulher. Atualmente Caron sobrevive como gerente de obras.



Denísio Marcelo Caron foi condenado dia 14 passado. A sentença incluiu ainda o pagamento de indenização no valor de R$ 30 mil à família da vítima. Janet morreu em consequência de cirurgia de lipoaspiração, que teria causado perfurações em seu intestino, provocando um quadro de infecção generalizada.



“Já recorremos dessa decisão e vamos provar minha inocência em juízo”, falou Marcelo Caron. Ele ainda é denunciado por um outro homicídio em Goiás e outros dois em Taguatinga (DF), os três com as mesmas características do primeiro.



Ainda não há data para esses julgamentos.