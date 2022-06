Aparecida França critica condução da CEI dos medicamentos

Vlademir Alexandre Aparecida França questiona seriedade da CEI após declarações à imprensa de relatores da Comissão.

“Quando a gente assume um cargo público, temos que estar preparados para adversidades, e, principalmente, para quando as pessoas querem usar politiqueiramente a verdade e a força do nosso trabalho. Em relação a CEI nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, mas a gente não vai deixar que usem a nossa força de trabalho com tanto suor e dedicação para ser jogada na lata do lixo de forma leviana e irresponsável como estão querendo fazer”, destacou a secretária.Questionada se a ex-gestora acreditava que a CEI era mais uma “promoção” política, Aparecida França ressaltou que está de acordo com as investigações e apuração dos fatos até para que o cidadão possa ser esclarecido do que está acontecendo, mas criticou a forma como a CEI está sendo conduzida.“Concordo em apurar as denúncias, mas com responsabilidade. Da forma como está sendo conduzida gera dúvidas, principalmente, após declarações na imprensa de alguns membros da CEI. Temos que respeitar todo o poder constituído e a sociedade democrática, inclusive a diferença de opinião dos partidos, mas o que nos causa indignação é quando isso é feito com má fé e com pessoas despreparadas e ignorantes que não respeitam o povo que as elegeu. Quando a gente é consciente do trabalho que fez, não há porque temer, mas vamos ver se essa comissão é séria ou não”, questionou Aparecida França.