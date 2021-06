Atlético Paranaense realiza treino no ABC O clube enfrenta o alvinegro nesta quarta-feira (8) em jogo válido pela Copa do Brasil.

Na próxima quarta-feira (8), o ABC encara o terceiro jogo da Copa do Brasil. Após despachar o Fast, de Manaus, o alvinegro enfrenta o Atlético Paranaense no Frasqueirão. Para tanto, o clube visitante fez um pedido um pouco curioso: Treinar nas dependências do adversário.



O “Furacão” como é conhecido o clube do Paraná, realiza um treino no CT Alberi Ferreira de Matos na tarde desta terça-feira (7), a partir das 16h. Entretanto, o técnico Geninho terá desfalques contra o clube potiguar. O atacante Wesley, titular nas últimas duas partidas não entra em campo porque já atuou pelo Santos na primeira fase da Copa do Brasil.



Além do jogador, completam a lista dos não-relacionados o atacante Júlio César, com uma lesão na coxa esquerda, e o volante Jairo, com uma entorse no tornozelo. Engrossam a lista de “furos” os atletas Renan e Alberto.



Pelo lado do ABC, uma boa notícia. O meia Sandro que estava e tratamento no Departamento Médico do clube foi reavaliado e liberado em seguida para um treino leve na segunda-feira (6).



Mas os atacantes Gabriel, João Paulo e Paulinho Macaíba foram poupados após se queixarem de pequenas lesões. Gabriel sofreu uma pancada no glúteo, João Paulo sente um incômodo na coxa direita e Macaíba está com dores no joelho direito. Os três continuarão em tratamento intensivo e passarão por uma reavaliação nesta terça-feira (7).



Mudança de data



O segundo jogo entre Atlético Paranaense e ABC sofreu uma alteração na data. A partida que estava marcada para o próximo dia 16 de abril teve a data modificada e passa para dia 22 (quarta-feira) do mesmo mês, às 19h30, na Arena.



A alteração aconteceu em decorrência do televisionamento da partida. Mas, caso o Atlético vença em Natal por uma diferença de dois gols, garante a vaga para a 3ª fase, não havendo necessidade de uma segunda partida.



* Com informações dos sites do ABC e Atlético Paranaense