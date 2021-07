Chuva de gols na segunda rodada da Copa Robinson Faria

São Paulo-Goianinha 2 x 0 Palmeiras-Sumaré

São Sebastião-Nova Cruz 0 x 0 União-N.Cruz

Sel.Passa e Fica 3 x 1 Sel. M.Gameleiras

Várzea 2 x 1 São Paulo-Várzea

Nova Esperança-Várzea 3 x 0 Sport-Várzea

Volta Redonda-LSalgada 1 x 3 Brasil de Cobé

Cruzeiro de Bigle O x W Pedrinhas-Bigle

Vila Nova-N.Floresta 1 x 2 Família Teixeira-N.Floresta

Gravatá-S.Antônio 3 x 1 Palmeiras-M.Alegre

São José-L.Salgada O x W ABC-Brejinho

América-Parnamirim 3 x 2 Potiguar-Comum

Estrela do Mar 1 x 0 Assoc.Desportiva-Passagem

Fluminense-Gravatá 4 x 0 São Paulo-Santa Cruz

Cruzeiro-Jundiá 1 x 0 América-Manibu

São Caetano-Porções 2 x 0 Sport-Tabocas

Auto Esporte-N.Floresta 0 x 1 ABC-Muni

Palmeiras-L.Abdias 2 x 0 Juventude-Vila Flor

Boca Juniors-Goianinha 2 x 1 Barcelona-Umari

Bahia-Brejinho 2 x 1 Inter Retiro-M.Alegre

Alecrim-l.Mato 1 x 0 Gr~emio-L.mato

Fluminense-V.Cruz 1 x 1 Boca Juniors-L.Salgada

Cruzeiro-Timbauba 1 x 1 Santa Cruz-Redenção

América de Serrinha 3 x 1 Palmeiras-Dois Lajedos

Barra de Cunhaú 2 x 1 Bela Vista-Parnamirim

América-S.José O x W Desportiva de Nizia

Inter-Lagoa Grande 0 x 2 Flamengo-L.Cosme

ABC-Comum 1 x 0 Palmeiras do Arisco

Palmeiras-Tabocas 4 x 0 Botafogo-Seicho

Real Madrid-S.Bento 4 x 0 Arsenal-Eloy Souza

Seleção de Campestre 1 x 1 Independente Tangará

Corinthians-Pau Brasil 1 x 2 Santa Cruz-L.Grande

Flamengo-Brejinho W x O Lajes

Uma chuva de gols marcou a segunda rodada da Copa Robinson Faria de Futebol Amador. Nos 36 jogos disputados no final de semana em várias regiões do estado, as maiores goleadas ficaram por conta do Fluminense de Gravatá que venceu o São Paulo de Santa Cruz por 4 a 0, o Palmeiras de Tabocas sobre o Botafogo de Seicho por 4 a 0, e Real Madrid de São Bento que derrotou pelo mesmo placar o Arsenal de Eloy de Souza.A próxima rodada será nos dias 18 e 19 com a realização de 37 jogos.