Semtas vai contratar 42 socioeducadores temporários Inscrições serão feitas de 27 a 30 de abril. Salários chegam a R$ 600.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas) vai contratar 42 socioeducadores temporários para atender o Programa Projovem Adolescente. As inscrições serão iniciadas no dia 27 e seguem até 30 de abril. Os salários chegam a R$ 600.



O processo seletivo compreenderá duas etapas: análise de experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.



Há vagas para os cargos de orientador social - 40 horas (20 vagas); orientador social – 20 horas (1); orientador profissional – 40 horas (16); orientador profissional – 20 horas (1); facilitador cultural com habilitação em artes plásticas – 40 horas (1); facilitador cultural com habilitação em dança – 40 horas (1); facilitador cultural – mestre em capoeira – 40 horas (1); e facilitador cultural com habilitação em música – 40 horas (1).



As inscrições para o processo seletivo simplificado serão realizadas no Sistema de Gestão das Ações de Emprego (Sigae), diretamente no Centro Público de Trabalho, Emprego e Renda I (Alecrim), no horário das 8h às 16h30, no período de 27 à 30 de abril. Não será cobrada taxa de inscrição.