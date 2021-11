Depois de brilhar no Central, Fábio Silva está de volta ao ABC

José Fábio da Silva – Fábio Silva

Posição: Atacante

Nascimento: 24/12/1980 (28 anos)

Naturalidade: Umarizal (RN)

Clubes: ABC (1999-2001), Central/PE (2001), Belenense/Portugal (2002), União São João/SP (2003), CRB/AL (2003), Porto/PE (2004-2006), Náutico/PE (2006-2007), ABC (2007), Central/PE (2008), ABC (2008) e Central/PE (2009).

O atacante Fábio Silva retornou ao ABC. O jogador, formado nas categorias de base do Mais Querido, volta ao clube após uma ótima passagem pelo Central/PE, onde foi vice-artilheiro do Campeonato Pernambucano com 16 gols, apenas um atrás de Marcelo Ramos, do Santa Cruz/PE, e dois a mais que Ciro, do Sport/PE.O atleta figura entre os principais artilheiros do país na temporada, ocupando a oitava colocação no Prêmio Friedenreich 2009, que premia o maior artilheiro do Brasil no ano, com 16 gols marcados, quatro a menos que o líder Diego Tardelli, do Atlético/MG.“Estou retornando ao ABC e espero repetir aqui o que vinha fazendo no Central. Estou com muita vontade e determinação para fazer uma grande Série B. Espero dar muitas alegrias ao torcedor”, afirmou o atacante.Fábio Silva se apresentou à comissão técnica no sábado (2), e na manhã de domingo (3) iniciou os treinamentos com o restante do elenco. O jogador participou de um coletivo tático comandado pelo treinador alvinegro, Heriberto da Cunha.