Giba é confirmado como novo técnico do Fortaleza para a Série B

O técnico Giba vai comandar o Fortaleza

O novo comandante do Leão seguirá para a cidade de Natal e acompanhar o jogo do Fortaleza contra o ABC, no estádio Frasqueirão, nesta terça-feira (26), às 21h.Antonio Gilberto Maniaes, o Giba, tem 47 anos e dirigiu clubes como Paulista-SP, Portuguesa-SP, Santa Cruz-PE, Remo-PA, Sport-PE, São Caetano-SP e Ipatinga-MG.Veja a ficha técnica completa:Nome Completo: Antônio Gilberto ManiaesLocal de Nascimento: Cordeiropolis-SPData de Nascimento: 07 de março de 1962CARREIRA COMO JOGADOR1979-1981 Independente de Limeira -SP1982 Inter de Limeira -SP1983-1984 União São João -SP1985-1988 Guarani- SP1989-1993 Corinthians -SP1991 Seleção BrasileiraTÍTULOS CONQUISTADOS COMO JOGADOR1990 Campeão Brasileiro - Corinthians -SPCARREIRA COMO TÉCNICO1996-1997: Valinhos-SP1997-1998: Paulista-SP1998-1999: CSA-AL1999-2000: São Carlense-SP2000-2001: Santos-SP (Juniors)2001-2002: Etti Jundai-SP2002: Gama-DF2003: Guarani-SP2003-13/02/2004 : Koweit Sporting Club (Koweit)23/02/2004-23/01/2005: Atletico Sorocaba-SP26/03/2005-01/03/2006: Portuguesa-SP02/03/2006-07/05/2006: Santa Cruz-PE24/08/2006-21/02/2007: Remo-PA03/05/2007-11/06/2007: Sport Recife-PE18/08/2007-09/10/2007: São Caetano-SP02/02/2008-11/04/2008: Paulista FC-SP12/04/2008-13/06/2008: Ipatinga-MGTÍTULOS COMO TÉCNICOCampeonato Paulista (2ª divisão): 1996Copa São Paulo: Sub 20: 1997Campeonato Alagoano: 1998Campeonato Paulista (2ª divisão): 2001Campeonato Brasileiro (3ª divisão): 2001