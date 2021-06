Kaká nega acordo com Real Madrid e reafirma querer ficar no Milan Jogador é um dos alvos do milionário clube espanhol.

Após dias de especulações envolvendo Milan, Real Madrid e uma possível negociação para sua transferência, Kaká resolveu reagir. Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o brasileiro assegura não existir contatos com o clube espanhol.



O meia ainda comenta que era necessário que ele mesmo falasse sobre o assunto, após diversos comentários sobre a sua saída do Milan. "Não tive contato com o Real Madrid, ninguém me chamou para conversar e acho que já declarei meu desejo de ficar aqui", afirma Kaká.



Questionado sobre a sua intenção de ficar no Milan por toda a carreira, o brasileiro foi irônico e disse ser a "quinta vez" que manifesta essa vontade e que já tem "mais vidas que um gato". No entanto, o brasileiro admite que houve um momento de dúvida após a oferta do Manchester City em janeiro, quando não se sabia o que poderia ocorrer.



"Mas depois decidi ficar e agora, repito, não tenho acordos nem contatos com ninguém", completa. A imprensa espanhola destacou no início dessa semana que o brasileiro era o principal alvo de Florentino Pérez, favorito nas próximas eleições do Real.



O diário Marca citou fontes ligadas ao próprio Milan e escreveu que Pérez já havia acertado a contratação do jogador por 60 milhões de euros. As eleições à presidência do Real Madrid acontecerão no dia 7 ou 14 de junho.



Pérez, grande responsável pela era 'galáctica' do clube espanhol, ainda não manifestou a suas intenções, mas a imprensa espanhola indica que o ex-presidente do clube merengue irá lançar a sua candidatura. Cristiano Ronaldo, do Manchester United, Xabi Alonso, do Liverpool, e Cesc Fábregas, do Arsenal, seriam outros nomes estudados por Pérez.