Presidente estadual do PSB marca reunião com membros do partido

Vlademir Alexandre Wilma convoca partido.

“A presidente estadual do partido, governadora Wilma de Faria, pretende estabelecer um calendário de atividades e reuniões durante todo este ano para discutir temas de interesse da população. Na quinta-feira discutiremos sobre a Educação. Mas não ficaremos só neste encontro, o importante é movimentar o diretório que não é composto só de quem tem mandato. Todos devem participar das discussões e sugerir estratégias para amenizar os problemas da população”, disse o ex-vereador Salatiel de Souza.Durante o encontro a Governadora deve apresentar dados sobre o crescimento da Educação no Rio Grande do Norte e discutirá as soluções para o fim da greve nas escolas públicas. “É a oportunidade de ficarmos sabendo mais sobre as ações do Governo e metas para tentar resolver este grave problema. Além de entendermos o porquê dessas reivindicações”, ressaltou o pessebista.“Não será um debate político. Não vamos discutir 2010, se apoiamos João Maia, Robinson, Iberê ou outro. Estamos em um ano atípico, sem eleições, por isso é importante ressaltarmos o debate, mas partidário”, informou Salatiel de Souza.