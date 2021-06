A frequência na igreja sempre foi minoria, diz monselhor Lucas

Fotos: Vlademir Alexandre

Monsenhor Lucas - Dentro do calendário litúrgico, a Igreja Católica abre espaço de uma semana para celebrar de uma forma intensa os mistérios fundamentais da nossa fé: paixão, morte e ressurreição de Jesus. A Semana Santa começa domingo de Ramos e termina no domingo de Páscoa, sendo que os dias mais solenes são a quinta-feira, a sexta e o sábado santo.A Semana se originou em 325 d.C, quando o célebre Concílio de Nicéia, patrocinado pelo imperador Constantino e regido pelo Papa Silvestre I, consolidou a doutrina da Igreja Católica, transformando-a em religião oficial do Império Romano. A partir de então, em Jerusalém, teve início a celebração do martírio de Cristo em três dias consecutivos.ML - Durante 40 dias, a Igreja Católica se preparou, através da escuta da palavra, oração, jejum e esmolas. Agora, na Semana Santa, é indicado que as pessoas aproveitem para se aproximar mais do grande mistério da nossa salvação, que é a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição.Para isto, celebra a instituição da eucaristia na última ceia, que Jesus aproveitou para ficar presente no meio de nós e mandou que apóstolos fizessem o mesmo e passassem para seus sucessores.Durante o ano, na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira da Paixão, a Igreja manda que não se coma carne e diminua o alimento daquele dia. Tudo isso para evitar as proteínas e o jejum lhe dá mais possibilidade de se relacionar com Deus, sendo mais solidário com os que não tem o que comer.ML - No tempo passado seguiam mais. Hoje com toda a influência da sociedade de consumo que oferece através da mídia e dos shoppings, o católico fica muito envolvido e muitos deixam se levar achando que é coisa do tempo moderno, e não cumprindo as ações do catolicismo.Atualmente, somos 87% de católicos no Brasil, mas a tendência é diminuir em virtude do crescimento de movimentos religiosos. O que notamos é que há uma grande maioria de pessoas no Brasil que si diz católica. No entanto, a frequência na Igreja sempre foi minoria, em torno de 10%.ML - O pão e o vinho foram os elementos usados pelo Senhor para poder ficar presente, abençoando o alimento que é sagrado, e ao mesmo tempo transformando o pão no seu corpo e ovinho no seu sangue.ML - Na quinta-feira santa celebramos o sacerdócio, instituímos o sacramento da eucaristia, valorizamos o serviço humilde, com o Lava Pés. Além disso, Deus deixou o mandamento do amor.ML - É o gesto que Jesus fez na ceia de despedida, dando aos seus discípulos uma lição de serviço por parte daquele que, no grupo, tem a autoridade. É uma forma de você entender que deve ser humilde, servidor e perdoar as ofensas.ML - No fim da Missa, a Igreja promove procissão, chamada translado do santíssimo sacramento para o altar, onde fica em adoração pelos fiéis. As hóstias consagradas na Missa são guardadas num sacrário provisório, para serem distribuídas na 6ª-feira Santa.Os sinos calam-se até à Vigília Pascal, retira-se a toalha do altar, e os fiéis deixam a igreja em silêncio como sinal de respeito, pois é à noite em que Jesus, em agonia no horto, é traído e preso pelos soldados, prenúncio dos acontecimentos da 6ª-feira Santa.ML - A partir do meio-dia e até às 15h, a Igreja celebra a agonia de Jesus, a sua morte e sepultura. A 6ª-feira Santa lembra a condenação, os maus-tratos, o caminho da cruz (Via-sacra), a crucificação, a morte e a sepultura que Jesus aceitou para nossa redenção. É dia de jejum e abstinência, de alguma tristeza e recolhimento, e é aconselhável guardar algum silêncio pelas três horas da tarde, hora da morte do Senhor.ML - A Igreja celebra durante o dia, através do silêncio proposto, para lembrar a sepultura de Cristo. E a noite inicia-se uma grande Vigília Pascal, em que a Igreja fica, através de oração, celebração e rituais, aguardando a madrugada para celebrar festivamente a ressurreição. É um dia de silêncio e espera. Não se pode celebrar os sacramentos do Baptismo e do Matrimônio.ML - A Vigília Pascal consta de leituras da história de salvação, benção do fogo novo, benção da água (é a noite em que se passa das trevas para a luz e da morte para a vida), renovação das promessas batismais e a missa pascal. É a noite santa, "mãe de todas as santas vigílias", na qual a Igreja aguarda a Ressurreição de Cristo com expectativa vigilante e jubilosa.ML - A partir da ressurreição de Cristo, na madrugada de domingo, os cristãos começam a guardar o domingo como dia santo, e não o sábado, como na lei antiga. Eles entendem que Jesus ressuscitou no domingo. Então, este primeiro dia é o dia do Senhor, é o dia da Páscoa.Páscoa significa passar de uma situação de escravidão para uma de libertação e também passar da morte para a vida. A Páscoa é o triunfo de Cristo sobre a morte, que aparece vivo aos apóstolos e às santas mulheres. É fonte de júbilo e de esperança para os cristãos. Com a Páscoa inicia-se o Tempo Pascal.