Natal e mais 15 municípios do RN perdem verbas federais para saúde

Município Equipe de Saúde da Família Equipe

de Saúde Bucal 1 Equipe

de Saúde Bucal 2 Agentes Comunitários

de Saúde Afonso Bezerra 0 0 0 2 Areia Branca 0 0 0 1 Ceará-Mirim 2 1 0 13 Parnamirim

2 1 0 9 Espírito Santo 2 1 0 11 Governador Dix-Sept Rosado 1 1 0 7 Guamaré 1 1 0 3 Jardim do Seridó 0 1 0 0 Jucurutu 1 1 0 5 Lagoa Nova 1 1 0 6 Lagoa Salgada 1 1 0 6 Luís Gomes 0 1 0 0 Natal 2 2 0 11 Porto do Mangue 0 1 0 0 Tibau 1 1 0 5 Touros 1 1 0 4

Natal e os municípios de Parnamirim, Afonso Bezerra, Areia Branca, Ceará-Mirim, Espírito Santo, Governador Dix-Sept Rosado, Guamaré, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Lagoa Salgada, Luís Gomes, Porto do Mangue, Tibau e Touros tiveram repasses suspensos dos programas Saúde da Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários.A perda, referente a abril, se deu em virtude de equipes apresentarem duplicidade no registro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).As equipes que apresentaram essas irregularidades não receberão a verba. Os municípios mais prejudicados foram Natal, com o corte de 15 equipes; Ceará-Mirim, com 16 equipes cortadas; e Espírito Santo, com 14.Confira a lista de equipes cortadas dos programas, por município:Outros estados, como Bahia, Ceará, Maranhão e Espírito Santo também tiveram suspensão nos repasses. lista completa com os municípios que tiveram suspensa a transferência do repasse para as atividades dos programadas está disponível no Diário Oficial da União desta quarta-feira (20).