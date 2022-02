Natal ganha segundo núcleo do projeto Basquete do Futuro

Rogério Torquato O segundo nucleo do Basquete do Futuro deve atender cerca de 90 crianças em três horários.

De início, a nova unidade começa atendendo 68 crianças e adolescentes da região, divididos em três turmas - número que deve chegar em breve a cerca de 90 jovens. "O intuito (do núcleo na Zona Norte) é porque temos um potencial muito bom aqui, mas está adormecido, e precisamos movimentar (a região)", analisou o coordenador do novo núcleo, Emerson Macedo.Aos poucos, o projeto vem sendo expandido para a Grande Natal e outros pontos do estado, "É o segundo núcleo da capital, porque nós temos (núcleos do Basquete do Futuro) em Parnamirm, em Nova Parnamirim, e em Mossoró", considerou Raul Ferrer, presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Basquete (FNB), lembrando que mais núcleos serão implantados - "Nós vamos fazer uma multiplicação".O Projeto Basquete do Futuro - da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), com patrocínio da Eletrobrás e apoio das federações estaduais - é um programa de iniciação ao basquete social, com a finalidade de educar e socializar por meio do esporte jovens entre 10 e 17 anos de idade, de quebra popularizando e divulgando a modalidade.Tal projeto existe, em termos nacionais, desde 2005; no Rio Grande do Norte, a primeira unidade foi implantada em fevereiro último, nas dependências do colégio Marista