Wilma reúne três poderes para pedir corte de gastos

Luana Ferreira Wilma de Faria se reúne com representantes do Legislativo e Judiciário.

Apesar de o discurso oficial propalar a necessidade de freio nos gastos, na prática a manutenção da máquina administrativa continua mais cara do que deveria. Segundo o secretário de Comunicação, Rubens Lemos Filho, os vetos ao Orçamento poderão entrar na pauta, mas só como preâmbulo."O estrago já está feito. Queremos agora fazer um pacto com os três poderes para adotar medidas para enfrentar a crise", disse, referindo-se à derrubada dos vetos pelos deputados que impediam, entre outras coisas, repasse de verbas para o Ministério Público e Tribunal de Justiça.O presidente da Assembleia Legislativa, Robinson Faria (PMN), a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Adélia Sales, e o procurador geral de Justiça, José Augusto Peres, estarão no encontro.Depois, o desembargador Rafael Godeiro, presidente do Tribunal de Justiça, terá uma audiência a sós com a governadora.