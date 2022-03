Agnelo Alves confirma que vai se filiar ao PDT

Vlademir Alexandre Agnelo, rumo ao PDT.

A decisão foi anunciada por Agnelo no Programa Panorama do RN, transmitido na Rádio Globo de Natal no início da noite desta segunda-feira (11). “Até setembro irei me filiar”, declarou.No último ano, Agnelo concedeu várias entrevistas nas quais afirmava que não se candidataria, novamente, a qualquer cargo eletivo. No entanto, no mesmo programa ele levantou a hipótese de se candidatar a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado.Desde que saiu da prefeitura de Parnamirim, Agnelo tem seguido a linha do filho e constantemente tem feito críticas a gestão da prefeita Micarla de Sousa (PV), adversária política de Carlos Eduardo.