Medicamentos para gripe suína ainda não chegaram no Giselda Trigueiro

Isabela Santos Paulo Mendes acredita que medicamentos devem chegar hoje.

Até o momento, o Rio Grande do Norte registrou quatro pessoas com sintomas da doença – febre alta, dores nas articulações, mal estar, entre outros -, todos recém-chegados do exterior. Nenhum caso foi confirmado.O Ministério da Saúde enviou 25 caixas do remédio. “Essas caixas já deveriam ter chegado ontem (30). Estamos esperando para hoje ou amanhã”, informou o farmacêutico de plantão do Giselda Trigueira, Paulo Mendes.Cada caixa é necessária para o tratamento completo de um paciente, e, de acordo com o Ministério da Saúde, o antiviral será reposto à medida que for utilizado. O medicamento é caro e não é vendido em farmácias.Até o momento, não existe medidas preventivas contra a gripe suína, exceto as comportamentais, como usar máscaras e evitar locais fechados. Dez laboratórios do mundo estão trabalhando para a fabricação de uma vacina e o paulista Butantã está entre eles.