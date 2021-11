Marco Aurélio de Mello vota pela manutenção da Lei de Imprensa

Marcello Casal Jr/ABr Até agora, Marco Aurélio de Mello foi o único ministro a votar contra a derrubada da Lei de Imprensa

“Deixemos à carga dos representantes do povo brasileiro a edição de uma lei que substitua essa, sem ter enquanto isso o vácuo que só leva a uma Babel. A quem interessa o vácuo normativo: jornais, jornalista, cidadãos em geral? A resposta só pode ser negativa”, argumentou, durante leitura de seu voto.Até agora, Marco Aurélio de Mello foi o único ministro a votar contra a derrubada da Lei de Imprensa. Ele já havia votado pela manutenção da lei, quando o STF julgou em fevereiro de 2008 uma liminar que suspendeu 22 dos 77 artigos do dispositivo.Até agora, seis ministros da Corte votaram pela derrubada da lei e dois pela revogação parcial, com manutenção de artigos que tratam de calúnia, injúria e difamação, controle sobre propaganda de guerra, perturbação da ordem social e atentados à moral e aos bons costumes.Fonte: Agência Brasil