Paciente infectado no RJ com gripe suína permanece em observação Esse é o único caso registrado até o momento, no Rio de Janeiro, de um paciente infectado com o vírus H1N1 (gripe suína).

O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), informou em nota que o jovem de 21 anos, internado por causa da confirmação da infecção pelo vírus da gripe suína, passa bem e permanece em observação.



O hospital comunica, ainda, que um homem, de 29 anos, também se encontra internado com suspeita da doença.



“Ele é amigo do paciente com Influenza A, e vem sendo monitorado no isolamento do DIP (Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias)”, relata o hospital. De acordo com a nota, o homem chegou ao hospital na última quarta-feira (6), apresentando um quadro de febre, dores no corpo e na cabeça e congestão nasal.



O Hospital do Fundão esclarece, ainda, que os dois pacientes deverão permanecer internados por um período de dez dias, “tempo que dura o ciclo do vírus”. Durante esse período, não serão autorizadas visitas. O contato com os pacientes ficará restrito ao corpo médico e demais profissionais da área de saúde.



Em boletim divulgado esta tarde, o Gabinete Permanente de Emergências, do Ministério da Saúde, divulgou que estão sendo acompanhados 30 casos suspeitos de gripe suína em todo o país. Outros 18 casos estão sendo monitorados em sete estados. Os casos descartados somaram 113.



Fonte: Agência Brasil