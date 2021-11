Rita de Cássia faz show no Forró do Pote acompanhada da banda Forró Poesia

Divulgação Rita de Cássia compõe as músicas que canta

A cantora e poetisa Rita de Cássia está sendo cogitada para entrar no livro dos recordes (Guinness Book), como sendo a única compositora de forró a escrever sem parcerias, mais de 350 composições.A artista nasceu na cidade de Alto Santo, no Ceará. Filha do agricultor e sanfoneiro Francisco Flor dos Reis e da professora e poetisa Maria Oliveira dos Reis. Foram seus pais que a incentivaram na sua iniciação musical.Recebeu o título de compositora do século 20 pelo Jornal Folha do Comércio de São Paulo, e é considerada a melhor compositora desse gênero musical do Brasil.Rita coleciona grandes sucessos na sua carreira, entre eles “Meu vaqueiro meu peão", “Brilho da lua” e “Serpentes”, além de "Saga de um vaqueiro" que se tornará filme.Já Elino Julião Júnior aproveita a noite para lançar seu segundo cd “O Forrozão Relampiou Vol. 2”.O novo trabalho conta com 13 faixas, sendo três músicas inéditas, de sua própria autoria e nove regravações, que foram sucessos de seu pai, o saudoso Elino Julião.Com Rita de Cássia, Elino Julião Júnior. e Fuxiqueiros do Forró.Sábado (2), a partir das 22 h.Vendas antecipadas na Casa do Fiat, Serve Bem de Parnamirim e Tábua de Carne.Informações sobre senhas: 3081-3163Estacionamento, Mesas e Gelo são grátis.