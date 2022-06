Casa da Ribeira tem fornecimento de energia elétrica cortado

Divulgação

Em carta postada no blog, o diretor da Casa, Henrique Fontes, lamenta o fato e informa que há quase um ano a instituição aguarda verbas de projetos.“De forma mais prática, o que isso gera é a impossibilidade de oportunidades educativas na Casa até quarta ou quinta da semana que vem, assim como ensaios ou outras atividades no espaço da Casa”, avisa o diretor.“Provavelmente afetará um show muito bonito que estava previsto para acontecer dia 28 - Khrystal, que iria comemorar seu aniversário com a gente, mas sem energia elétrica não podemos fazer muita coisa”, continua.Apesar de a Casa passar por sérias dificuldades financeiras há cinco meses, Henrique Fontes acredita que continuar lutando a favor da cultura local é uma missão e deve ser assumida coletivamente.“Sem uma real articulação de todos os atores sociais, nossas ações de educação e cultura ficam ameaçadas à imobilidade, à escuridão”.