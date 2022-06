CBF muda jogos da Série B e da Série A Vasco x São Caetano - De 5 de junho, sexta-feira, para 6 de junho, sábado. Figueirense x Guarani - De 6 de junho, sábado, para 5 de junho, sexta-feira.

A Diretoria de Competições da CBF comunica que as partidas Vasco x São Caetano e Figueirense x Guarani, pela Série B do Campeonato Brasileiro, sofreram modificações na tabela.



Vasco x São Caetano - De 5 de junho, sexta-feira, para 6 de junho, sábado.

Figueirense x Guarani - De 6 de junho, sábado, para 5 de junho, sexta-feira.



A Diretoria de Competições comunica também que a partida entre Vitória e Grêmio, pela Série A do Campeonato Brasileiro sofreu modificação de horário e passou de 18h30 para as 16 horas, no dia 31 de maio, no Estádio Barradão.