Getúlio Rego diz que está próximo de assumir Saúde de Natal

Arquivo Nominuto Getúlio recua e deve assumir SMS.

Aliado de primeira hora da prefeita de Natal, Getúlio Rego está em seu sexto mandato como deputado estadual e tem como característica a proximidade que mantém de suas bases no interior. Por este motivo, os eleitores do Alto Oeste, principal reduto de Rego, poderiam ficar insatisfeitos com a necessidade do deputado em ficar mais tempo na capital.“Estou conversando com as lideranças da minha área, tentando superar algumas dificuldades. A turma se acostumou com a minha presença como médico, como articulador e eliminador de conflitos (políticos). Aceitando o cargo, vou ter que me dedicar muito aos problemas na capital. Mas grande parte (dos aliados) está favorável à ideia”, garante o deputado.No primeiro momento, o deputado chegou a negar a possibilidade de assumir pasta. Agora, entretanto, ele acredita que “vai acabar dando certo” assumir a SMS. A resposta para a prefeita Micarla deverá ser dada já no início da próxima semana.“Vou amadurecer a ideia um pouco mais, refletir sobre isso. Estou retornando amanhã (terça-feira) para Natal e devo me reunir com a prefeita na segunda-feira (30) para vermos isso. O convite é um gesto de confiança muito importante. Vai acabar dando certo (assumir o cargo)”, disse Getúlio Rego.No início da tarde desta segunda-feira (23), o ainda secretário Levi Jales teve reunião com Micarla de Sousa e oficializou o desejo de deixar a pasta. Com o cada vez mais provável ingresso do deputado na administração municipal, o DEM terá três secretários na Prefeitura: Augusto Viveiros, Demétrius Torres e Getúlio Rego.No programa Política RN, da TV Assembleia, o deputado Leonardo Nogueira afirmou que teve conversa com Getúlio Rego e o companheiro de DEM afirmou que deve mesmo assumir a Secretaria Municipal de Saúde.