Urbana suspende o recolhimento do lixo domiciliar no próximo sábado No dia do gari profissionais que fazem a limpeza da cidade terão folga.

No dia do gari, 16 de maio, no próximo sábado, não haverá coleta domiciliar de lixo em Natal. O aviso foi dado pela Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana). A parada ocorrerá para que os profissionais que realizam a limpeza da cidade tenham folga e possam comemorar o seu dia.



A Urbana pede a contribuição da população para que nesse dia não coloque o lixo nas portas de casa, para evitar que se acumulem e sejam rasgados ou espalhados.