Analistas prevêem crescimento econômico de 0,01% este ano Menor crescimento do PIB é resultado dos efeitos da crise financeira internacional no Brasil.

A economia brasileira deve crescer 0,01% neste ano na projeção de analistas de mercado consultados pelo Banco Central. Segundo o boletim Focus, divulgado todas as semanas, a estimativa anterior para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todas as riquezas produzidas no país, era de 0,59%. Essa expectativa está em queda há três semanas. O menor crescimento do PIB é resultado dos efeitos da crise financeira internacional no Brasil.



Para 2010, os analistas prevêem uma recuperação da economia, com crescimento de 3,5%, a mesma estimativa da semana anterior.



Na projeção do governo, divulgada na semana passada, a estimativa de crescimento da economia neste ano é de 2%, apesar das expectativas menos otimistas do mercado financeiro.



Em 2008, o país cresceu 5,1% em relação ao resultado de 2007, mas com queda de 3,6% do PIB no último trimestre do ano em comparação com terceiro trimestre, o maior recuo registrado desde 1996. Em setembro do ano passado, houve o agravamento da crise financeira internacional.